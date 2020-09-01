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شاهد.. رجل يصرخ على بايدن: "أخيرا خرجت من القبو!"

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
جانب من زيارة بايدن لبتسبرغ
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تعرض المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن لمضايقات أثناء قيامه بالمساعدة في توصيل البيتزا، خلال حملة انتخابية له في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا الاثنين.

ونشر القصة على "تويتر" مراسل بلومبيرغ تايلر بيجر، حيث صرخ أحد الحضور في الشارع المقابل وصاح: "أخيرًا خرجت من القبو! مرحبًا جو، من دفع ثمن تلك البيتزا؟ مرحبًا جو.. (دونالد) ترمب كان سيعطينا شريحة لحم!"

وخلع بايدن قناعه لفترة وجيزة وصرخ: "لا تقفز!" لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانت موجهة إلى الشخص الذي يصرخ.

وتعتبر بنسلفانيا ولاية متأرجحة رئيسية حاسمة بالنسبة للحملتين، وتحولت إلى جمهورية في عام 2016 لأول مرة منذ عام 1988.

وفي خطاب ألقاه في بيتسبرغ، الاثنين، حاول بايدن إلقاء اللوم على الرئيس دونالد ترمب في أعمال الشغب المستمرة وغياب القانون، واصفًا المشاهد المصورة بــ"صور أميركا دونالد ترمب".

كلمات دالّة

#بنسلفانيا, #دونالد ترمب, #الانتخابات الأميركية, #جو_بايدن, #جو بايدن
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