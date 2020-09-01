شاهد.. أميركية تردد أغنية سعودية حفظتها قبل 40 سنة

نشرت مدوّنة أميركية على "تويتر" مقطع فيديو لسيدة أميركية، وهي تغني جزءًا من أغنية "زمان الصمت" الشهيرة، للفنان السعودي الراحل طلال مداح، ليتداوله المغردون على نطاق واسع وسط تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية.

Hope you enjoy the only song I know in Arabic that I learned 40 years ago pic.twitter.com/akej5vKxMU — Susie Of Arabia (@SusieOfArabia) August 30, 2020

وأرفقت مع الفيديو تعليقًا قالت فيه: "أتمنى أن تستمتعوا بهذه الأغنية الوحيدة باللغة العربية التي أحفظها منذ أربعين عامًا".

وأبدت المدونة الأميركية إعجابها بكلمات الأغنية المدهشة، على حد قولها، والتي وقعت في حبها طوال هذه السنوات وحفظتها حتى الآن، ومؤكدةً أن كلماتها باللغة العربية لا تضاهيها الترجمة إلى الإنجليزية ولا تنقل جمال معانيها.

وتفاعل المغردون مع الفيديو الذي نشرته السيدة الأميركية، وأشادوا بأدائها وحفظها لكلمات الأغنية، إضافةً إلى إتقانها اللحن الذي نفذه طلال مداح لهذه الأغنية المميزة.

يُذكر أن الأغنية صدرت سنة 1978 من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتعد من أشهر أعمال صوت الأرض الفنان طلال مداح.