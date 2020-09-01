ما زالت قوية وجميلة.. صور للقاء ماكرون بالسيدة فيروز

نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على "فيسبوك" صوراً تظهر اللقاء الذي جمعها أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.

والتقى ماكرون مساء أمس السيدة فيروز في منزلها بالرابية واستمر اللقاء ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

وقال بعد لقائه بسفيرة لبنان إلى النجوم، وصف الرئيس الفرنسي المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية". ولدى مغادرته، سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز، أجاب بأنها "لبيروت" التي ترددت صداها مؤخرا في المحطات المحلية والعالمية وترافقت مع صور لانفجار مرفأ بيروت الدامي وتبعاته.

وتدحض هذه الصور كل الإشاعات التي طالت صحة السيدة فيروز، والتي بدت فيها قوية، واللافت أنّها كانت تضع الحاجز البلاستيكي الخاص للوقاية من كورونا.

وفيروز، 85 عاما، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر الفنانات في العالم العربي، ويجسد صوتها لبنان من أوج ازدهاره، مرورا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.