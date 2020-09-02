شاهد ماكرون يوبخ صحافيا لكشفه عن حديثه لممثل حزب الله

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فيديو بثته وسائل إعلام فرنسية الأربعاء، وهو يوبخ صحافيا من صحيفة Le Figaro المحلية، كان برفقته حين زيارته الأخيرة إلى بيروت، بسبب كشفه مضمون "خلوة قصيرة" لماكرون مع النائب محمد رعد، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، ونشرت "العربية.نت" الثلاثاء ما نشره الصحافي عن الخلوة التي جرت حين زار ماكرون لبنان في 6 أغسطس الماضي، ونفاه رعد في بيان أصدره، قائلا إن ما تم نشره غير صحيح.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الفرسي غاضبا وهو يوجه كلامه إلى الصحافي Georges Malbrunot الذي رافقه في رحلته الثانية إلى لبنان يومي الاثنين والثلاثاء، وقال له ماكرون: "إن ما قمت به عمل غير مسؤول وسط ما تعرفه عن الوضع الحساس في لبنان (..) ما قمت به يدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان معا.. سمعتني أدافع عن الصحافيين دائما، وسأفعل (ذلك) دائما، لكني أقول إن ما قمت به هو تافه، وليس جادا ومهنيا" بحسب تعبيره، فيما كان الصحافي يستمع من دون أن يتفوه بكلمة.





وكان مالبرونو كتب تقريرا في "لو فيغارو" الأحد الماضي، ورد فيه "نقلا عن مصدر فرنسي في بيروت" أن ماكرون قال لرعد في تلك الخلوة التي كانت بطلب من رعد نفسه واستمرت 8 دقائق: "أريد العمل معكم لتغيير لبنان، لكن اثبتوا أنكم لبنانيون، فكلنا يعلم أن لكم أجندة إيرانية. نعرف تاريخكم جيدا، ونعرف هويتكم الخاصة، ولكن هل أنتم لبنانيون. نعم أم لا؟ هل ستساعدون اللبنانيين؟.. نعم أم لا. هل تتحدثون عن اللبنانيين؟.. نعم أم لا. إذن عودوا إلى الوطن. اتركوا سوريا واليمن، ولتكن مهمتكم هنا لبناء الدولة، لأن الدولة الجديدة ستكون لصالح أبنائكم".

أما نفي رعد، فصدر الثلاثاء، وقال فيه: "نفى مكتب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد نفياً قاطعاً صحة الكلام الذي نشرته صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية حول حديث جرى مع الرئيس الفرنسي خلال اللقاء به في قصر الصنوبر في 6 آب/ أغسطس الماضي"، مضيفا أنه يحتفظ بما جرى في تلك الخلوة لأن "المجالس بالأمانات" وفق تعبيره.