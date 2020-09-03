احذر فيديو صادم.. إخراج ثعبان من فم امرأة روسية

في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، عاشت سيدة روسية لحظات كالكابوس عندما دخل إلى فمها ثعبان وهي نائمة في باحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان، لتذهب إلى المستشفى ويتم إنقاذها.

وأظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة الحيوان المفترس الذي يبلغ طوله 125 سم من فم السيدة الروسية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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وقال الأطباء إن الثعبان دخل إلى فم المرأة وهي نائمة، وعندما استيقظت شعرت بتوعك شديد اضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى.

وأخضع الأطباء المرأة إلى التخدير، وأظهرت اللقطات الطبيب وهو يزيل الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.

وأمسكت الممرضة الثعبان وملامح الصدمة على وجهها وهي تسحبه من فم المرأة، ثم قفزت مفزوعة وسط صرخات الطاقم الطبي وهم يرون طوله داخل المريضة، وبعد ذلك تم إلقاؤه في دلو طبي، ولكن لم يتم تحديد نوعه وما إذا كان خرج حيًا أم ميتًا.

إلى ذلك، قال السكان المحليون إنه دائمًا ما يُنصح كبار السن والصغار بعدم النوم في الخارج بسبب خطر وجود الثعابين.