فتاتا "الواي فاي".. هذه الصورة خطفت الأنظار بأميركا

خطفت صورة لفتاتين تستخدمان تقنية الاتصال اللاسلكي (واي فاي) بالإنترنت في أحد مطاعم الوجبات السريعة في كاليفورنيا، لمتابعة الحصص الدراسية مِن بُعد، الأنظار وحظيت بانتشار واسع على الإنترنت بعد نشرها من قبل مسؤول محلي، خصوصا أن البلدة على مقربة من منطقة وادي السيليكون.

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وتظهر الصورة فتاتين مع حاسوبين صغيرين تجلسان أرضا خارج مطعم "تاكو بل" في ساليناس، وهي بلدة تبعد 45 دقيقة عن منطقة سيليكون فالي الشهيرة، وقد أخفي وجهاهما في الصورة برمز تعبيري حفاظا على الخصوصية، فيما تتوجّه إليهما عاملتان في المطعم.

يشار إلى أن سيليكون فالي ‏ هي المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وتجمع المراكز الرئيسية لكبرى الشركات التكنولوجية، مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل"، وعرفت باسم وادي السيليكون لأن الشركات التكنولوجية تصنع الرقاقات أو الشرائح في أجهزتها من مادة السيليكون.

بدوره، كتب المسؤول المحلي كيفن دي ليون الأسبوع الماضي في تغريدة "تلميذتان تجلسان أمام تاكو بل لاستخدام الواي فاي ومتابعة الحصص الدراسية عبر الإنترنت. إنها كاليفورنيا، منطقة سيليكون فالي... الفجوة الرقمية هنا أوسع من أيّ وقت مضى".

2 of our children trying to get WiFi for their classes outside a Taco Bell in East Salinas! We must do better & solve this digital divide once &for all for all California students



CALIFORNIA NEEDS A UNIVERSAL BROADBAND INFRASTRUCTURE BOND FOR OUR STUDENTShttps://t.co/qEjWTTs6G8 pic.twitter.com/cAbXNJ6F7x — Luis Alejo (@SupervisorAlejo) August 26, 2020

هذا ويعيش في هذه المدينة الواقعة في منطقة زراعية عدد كبير من العمّال المهاجرين.

وأشار دي ليون، إلى أن 40% من السكان ذوي الأصول الأميركية اللاتينية يفتقرون إلى الإنترنت في كاليفورنيا.

إلى ذلك، بادر مسؤولون مدرسيون في ساليناس إلى توفير جهاز للاتصال اللاسلكي بالشبكة لعائلة الفتاتين بعد اطلاعهم على التغريدة، وفق ما أفاد ناطق باسم المؤسسة لوكالة "فرانس برس".

وتنتظر المنطقة تسليمها 2500 جهاز إضافي من هذا النوع لتوزيعه على العائلات بغية "مدّ جسور تكسر العزلة الرقمية في أوساط التلاميذ".