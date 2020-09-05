شاهد.. "رجل غامض" يبيع البطيخ على لامبورغيني باسطنبول

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول مستخدما سيارته الفارهة من نوع "لامبورغيني"، في تصرف لفت الأنظار.

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فقد أوقف الرجل "الغامض الهوية" سيارته الفاخرة في أحد أكثر الطرق ازدحاما في منطقة بيوغلو، وبدأ في بيع البطيخ مقابل خمسة ليرات (60 سنتًا)، بحسب ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وأثناء قيامه بالبيع، بدأ صديق له بثا مباشرا على وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الأثناء لفتت عملية البيع على صندوق سيارة فاخرة الانتباه، وفي وقت قصير اصطف الناس في طابور طويل لشراء البطيخ.

ومع وصول الصحافيين إلى مكان الحدث، ترك الرجل البطيخ المتبقي على الرصيف وغادر على الفور بسيارته التي تحمل لوحة أرقام مسجلة في مقاطعة أنطاليا الجنوبية.

هذا ولا تزال هوية الرجل لغزا، فيما رجحت الصحيفة التركية أنه من أصل عربي، فيما ذكرت مواقع أخرى أنه لربما إيراني.

يذكر أنه لا أحد يعرف حقًا الدافع الحقيقي وراء ما قام به الرجل، لكن وسائل إعلام محلية افترضت أن يكون "أراد لفت الانتباه والشهرة على المنصات الاجتماعية".

ويبلغ سعر سيارة اللامبورغيني حوالي 600 ألف دولار.