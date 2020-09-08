من قلبي سلام للخرطوم.. غضب النيل يهدّد مملكة أثرية

على وقع الفيضانات والسيول والأمطار المستمرة في حصد الأضرار والأرواح في السودان، هبت عاصفة تضامن عبر مواقع التواصل، داعية إلى ارسال المساعدات إلى السودانيين المنكوبين.

وتحت وسم #من_قلبي_سلام_للخرطوم ، شارك ناشطون ومغردون صورا للسيول ولبعض المساكن التي جرفتها المياه، داعين إلى التضامن مع الشعب السوداني، تماما كما حصل مع بيروت، بعيد انفجار الرابع من أغسطس.

موضوع يهمك منذ أيام عدة يعيش السودان على وقع السيول والفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما... فيضانات غير مسبوقة.. السودان يعلن الطوارئ السودان

بالتزامن، بدأت مجموعات ومنظمات طوعية سودانية في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة لتقديم الخيم والأغذية.

أتى ذلك، مع مواصلة المياه تسجيل الأضرار، مسببةً خسائر بشرية واقتصادية في وقت وصلت مساعدات إنسانية من السعودية ومصر والكويت والاتحاد الأوروبي.

غضب النيل

إلى ذلك، وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية التي أعلن عنها سابقا من قبل الحكومة، حذر مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان مارك مايو من أنّ منطقة "البجراوية" الأثرية التي كانت في ما مضى عاصمة للمملكة المروية، مهدّدة بالفيضان بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي.

وقال عالم الآثار الفرنسي لوكالة فرانس برس أمس إنّ مفتّشي الآثار السودانية بنوا سدوداً في المكان بواسطة أكياس معبّأة بالرمال واستخدموا المضخّات لسحب المياه ومنعها من إتلاف هذه التحفة الأثرية.

كما أضاف "لم يسبق أبداً للفيضانات أن بلغت مدينة البجراوية الملكية التي تبعد 500 متر عن مجرى نهر النيل"، وتقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الخرطوم. وإذ أكّد مايو أنّ "الوضع حالياً تحت السيطرة" حذّر من أنّه "إذا استمرّ ارتفاع منسوب النيل، فقد لا تعود الإجراءات المتّخذة كافية".وأضاف أنّ مواقع أثرية أخرى مهدّدة بالفيضان على طول مجرى النيل.

أهرامات مروى الشهيرة

يشار إلى أن منطقة البحراوية الأثرية، المدرجة منذ 2003 على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، تضمّ المقبرة حيث أهرامات مروى الشهيرة والمدينة الملكية لهذه الإمبراطورية المركزية التي حكمت من سنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 350 ميلادية وكانت أراضيها تمتدّ في وادي النيل لمسافة 1500 كيلومتر، من جنوب الخرطوم وصولاً إلى الحدود المصرية.

يذكر أن السلطات السودانية أعلنت السبت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت ما يقرب من 100 قتيل ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".