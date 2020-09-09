لن تصدق ما سترى.. آلاف الجنيهات خرجت من بطن مصري

يتعرض الأطباء عادة بحكم عملهم مع مرضاهم لمواقف غريبة، ويواجهون حالات طبية نادرة.

وفي إحدى الحالات، استخرج طبيب مصري آلاف الجنيهات من بطن مريض في مستشفى القصر العيني بالقاهرة.

موضوع يهمك مرّت شهور طوال على أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في الصين منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وما زال حتى اليوم... جديد كورونا.. عدوى نشطة وطويلة تضرب الأمعاء بلا أعراض صحة

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة المريض بعدما انتشرت صور لجراحة نادرة تم خلالها استخراج 4 لفافات نقود ورقية من بطنه.

بدوره، أفاد الطبيب عبد الرحمن مصطفى من قسم الجراحة العامة بمستشفى القصر العيني والذي قام بإجراء العملية، بأن المريض كان يعاني من آلام شديدة في البطن، وأثناء المعاينة اعترف بابتلاعه مبالغ مالية على فترات متباعدة.

وأضاف الطبيب أنه وبعد إخضاع المريض للفحوصات و الأشعة، تم إدخاله غرفة العمليات واستغرقت الجراحة 4 ساعات كاملة.

كما كشف الطبيب أن إجمالي المبلغ الذي خرج من بطن المريض كان 6500 جنيه، تواجدت في 4 لفافات، وتسببت للمريض في التهابات ومشاكل في الأمعاء.

وفيما اعتبرها البعض أنها أغرب قصة مرت في حياة الطبيب المهنية، كشف الأخير أنه سبق له أن استخرج 39 مسماراً وقصافة وولاعة من بطن مريض آخر.

إلى ذلك، لم تعرف أسباب ابتلاع المريض للفافات النقود.