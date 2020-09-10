فيديو لـ"كمسري" يتطاول على مجند يثير غضباً عارماً في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة حصلت داخل أحد القطارات وأثارت غضباً عارماً في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

ويظهر الفيديو محصِّل "كمسري" و"رئيس قطار" يعنفان مجنداً في الجيش المصري لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة.

وحاول "الكمسري" ورئيس القطار إجبار المجند على خلع الكمامة التي كان يضعها (ما يشكّل مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ووزير النقل)، كما طالباه بدفع مبلغ 22 جنيها.

واتهم رواد مواقع التواصل رئيس القطار والمحصِّل بالتنمر على المجند وإهانة بدلته العسكرية، وطالبوا بمحاكمتهما وفصلهما عن العمل.

وتصدّت سيدة كانت داخل المقطورة للمحصل ولرئيس القطار، ودفعت ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله أو تسليمه للشرطة العسكرية. ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

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من جانبها، ردت وزارة النقل سريعاً عبر إصدارها بياناً أكدت فيه أن الواقعة تمت في "القطار رقم 948 المنصورة/القاهرة" أمس الأربعاء، وقدمت اعتذارها للشعب المصري ولكل أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات التي تصدر باستمرار لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على "الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة"، وأن "كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب"، وأنه "لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب".

وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهما للتحقيق الفوري، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.