شاهد وزير الثقافة التونسي يعزف ويغني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر وزير الثقافة التونسي الكفيف وليد الزيدي وهو يعزف على آلة العود، ويؤدي أغنية تونسية مع عدد من الأطفال بمقر الوزارة.

وفيما نوه بعض النشطاء عبر صفحات فيسبوك بمواهب الوزير الملقّب بطه حسين تونس، مضيفين إليه اليوم لقب "سيّد مكاوي"، فقد انتقد آخرون ما أتاه الوزير، معتبرين "أن الوزارة ليست ناديا ثقافيا أو موسيقيا".

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ويعتبر الزيدي أول كفيف يشغل منصب وزير الثقافة في تونس، في إطار الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي.

يذكر أن المشيشي قرر التخلي عن الزيدي بعد نشره تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، قال فيها: "لست وزيرا ولن أكون وزيرا. أتعفف عن الوزارة وأرفضها"، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد تدخل لتثبيته في منصبه، عشية عرض الحكومة الجديدة على جلسة المصادقة البرلمانية.