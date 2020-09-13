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لقطات فضحته..شاهد وزير داخلية الوفاق متهورا بزمن كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
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ورطت لقطات مصورة من حفل زفاف أحد أبنائه، على ما يبدو، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية.

فقد تداول ناشطون ليبيون ووسائل إعلام محلية فيديو نشره أحد أقاربه، لفتحي باشاغا خلال حفل الزفاف الذي أقيم في 11 سبتمبر، دون أي مراعاة للقواعد التباعد وارتداء الكمامات من أجل منع انتقال عدوى كورونا.

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بعد توالي فصول صراع الأجنحة الداخلي الذي شهدته حكومة الوفاق الليبية خلال الأسبوع الماضي بين رئيسها فايز السراج ووزير...

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فقد بدا باشاغا كما كافة الضيوف بلا كمامات، مخالفين بذلك قرارات الحكومة في طرابلس، بشأن حظر تجمعات الأفراح وغيرها من المناسبات.

بل على العكس، أقام الوزير الليبي المتحدر من مصراتة، مأدبتي غداء وعشاء بمناسبة زفاف نجله محمد في مصراتة دون مراعاة لقواعد التباعد رغم تفشي الفيروس في البلاد.

يذكر أن عدد الإصابات في ليبيا تزايدت مؤخرا، وارتفعت إلى أكثر من 4 أضعاف في الأسابيع القليلة الماضية، وسط افتقار البلاد إلى العدد الكافي من المؤسسات الطبية والعلاجية.

كلمات دالّة

#فتحي_باشاغا, #حكومة_الوفاق, #كورونا
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