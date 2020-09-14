أرعبوا ابنتهم واستغلوها..يوتيوبر مصري وزوجته إلى القضاء

هجوم واسع تعرض له اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله زوجته وقد دهنت بشرتها بلون أسود لتواجه به طفلتها ما أرعب الصغيرة وأفزعها لتبدأ بالبكاء.

وأثار الفيديو غضب المتابعين لما تضمنه من إساءة للطفلة واستغلالها للتربح من وراء نشر تلك المواقف.

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بدوره، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها، للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

كما أشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أنه فور رصد الفيديو، توجّه مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في الواقعة.

كما تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ، والتي استمعت بدورها إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

اتجار بالبشر!

ولفتت السنباطي إلى وجود بلاغ سابق ضدهما، كان قد قُدِّم العام الماضي، وتم توجيه تهمة الاتجار في البشر وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

كما أكد أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوها بوقائع تتضمن إساءة للطفلة، وهو ما يعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري، وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل.

السلطات تتكفل

وحددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

إلى ذلك، شددت السنباطي على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال.