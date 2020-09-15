شاهد.. حريق يلتهم مبنى من تصميم زها حديد ببيروت

Watch: A fire has erupted in central #Beirut’s commercial district in a landmark building designed by the late British-Iraqi architect Zaha Hadid, according to Lebanese media reports.https://t.co/oVoPBlR6JU pic.twitter.com/m2qgBHvKsJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 15, 2020

اندلع صباح اليوم الثلاثاء، حريق في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية، بالقرب من ميناء المدينة حيث أدى انفجار الشهر الماضي إلى مقتل ما يقرب من 200 وإصابة الآلاف وإصابة سكان المدينة بيروت بصدمة.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق في المبنى الذي كان لا يزال قيد الإنشاء ويقع على الطريق الرئيسي الذي يمر بالميناء.

وقال مسؤول بالدفاع المدني إنهم أخمدوا الحريق، مضيفًا أنه سيتم فتح تحقيق. لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

وهذا هو ثالث حريق في المنطقة خلال أسبوع بعد حريقين أخيرين في ميناء بيروت، أحدهما ضخم يوم الخميس وأثار الذعر بين السكان. تم اخماد حريق آخر في وقت سابق الأسبوع الماضي بسرعة. أسباب تلك الحرائق غير واضحة.

ولا يزال سكان بيروت يعانون من صدمة الحريق الذي أدى إلى انفجار هائل في 4 أغسطس آب، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 وإصابة 6500 وإلحاق أضرار بمليارات الدولارات. كما أدى انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء لمدة ست سنوات إلى تشريد ربع مليون شخص.

ومازال التحقيق جاريا في اسباب الانفجار والحريق الذي أدى الى وقوعه. وأدى الانفجار إلى استقالة الحكومة بعد ستة أيام.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانهيار مالي بسبب عقود من سوء الإدارة والفساد من قبل طبقة سياسية راسخة.

يُنظر إلى انفجار الشهر الماضي على أنه تتويج لزعماء غير قادرين على إدارة شؤون البلاد أو حماية شعبها. حتى الآن، لم تتمكن السلطات من تقديم إجابات بشأن الانفجار ولم تكن ثمة مساءلة عنه.

