اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يواجهان عقوبة تصل للمؤبد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بناء على إذن من النيابة، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ حول قيام أحمد حسن وزوجته زينب بترويع طفلتهما في نشر فيديو لها يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسؤولي خط حماية الطفل الذي طالب بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين، طبقاً وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وأمرت النيابة العامة استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده هو وزوجته.

الفيديو محل الجدل ظهرت فيه زينب، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود واقتربت من طفلتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم والأب.

ويقول صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل أن هناك اتهامين ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب أولهما استغلال طفل وعقوبته 5 سنوات، والاتهام الآخر الاتجار بالبشر وتصل عقوبته القصوى إلى المؤبد.

وكان اليوتيوبر وزوجته يستعدان للانتقال إلى دبي وهو ما أعلنا عنه في الفيديوهات الأخيرة، وجاء فيديو ترهيب الطفلة بما لا تشتهيه السفن حيث قد يواجها عقوبة السجن.

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جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها أحمد حسن وزوجته الجدل والانتقادات، حيث سبق أن انتقد المتابعون في العام الماضي تصوير أحمد حسن لعملية ولادة طفلتهما "ايلين" وبث الفيديو عبر قناتهما على يوتيوب، كما كان لهما فيديو آخر لمولودتهما وهي تبكي أثار السخط بين المتابعين. أعلن وقتها المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديم بلاغ للنائب العام باستغلال طفلة حديثة الولادة، وتصوير فيديوهات لها وهي تبكي.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد .