ضحكا على دموع فزع ابنتهما.. صور من سجن اليوتيوبر المصري

انشغلت الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية، بقضية اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب بعدما أثار مقطع فيديو مزعج نشره الثنائي عبر حساباتهم في مواقع التواصل وهم يرعبون طفلتهما الصغيرة.

موضوع يهمك ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بناء على إذن من النيابة،... اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يواجهان عقوبة تصل للمؤبد سوشيال ميديا

وفي جديد القضية، ما أكده محامي الثنائي أحمد عيد بأن قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وكانت نيابة البساتين، بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان، قد استمعت لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر، والذي أكد بدوره أن الثنائي قد أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلانها في التربح من روائها بنشر فيديوهات مسيئة لها.

كما أشارت المعلومات إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعرّض فيها الاثنان حياة طفلتهما للخطر.

ضحكات من الأب والأم

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت ألقت، الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بناء على إذن من النيابة، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

أما الفيديو محل الجدل فقد ظهرت فيه زينب بعد أن لونت وجهها باللون الأسود واقتربت من طفلتها النائمة التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات الأم والأب.

وفي الماضي، سبق أن انتقد المتابعون العام الماضي تصوير أحمد حسن لعملية ولادة طفلتهما "ايلين" وبث الفيديو عبر قناتهما على يوتيوب، كما كان لهما فيديو آخر لمولودتهما وهي تبكي، ما أثار السخط بين المتابعين، أعلن وقتها المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديم بلاغ للنائب العام باستغلال طفلة حديثة الولادة، وتصوير فيديوهات لها وهي تبكي.

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إلى ذلك، أشارت السلطات إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد، وأن هناك اتهامين: الأول استغلال طفل وعقوبته 5 سنوات، والآخر الاتجار بالبشر وتصل عقوبته القصوى إلى المؤبد.