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كشك مخالف أشعل عراكاً بمجلس بلدية إسطنبول بين نائبين

المصدر: دبي - العربية.نت
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شهدت بلدية إسطنبول اليوم شجاراً وصل صداه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوضح ما حدث.

فقد تشاجر عضو حزب الخير المعارض، علي كيديك، مع عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد توفيق غوكسو، بسبب خلاف على كشك بقالة غير مرخّص.

بدأ الخلاف بنقاش ثم تحوّل إلى صراخ ثم عراك وشجار.

أما السبب، فهو انتقاد عضو حزب الخير المعارض، علي كيديك، الذي قاطع كلمة عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد توفيق غوكسو، منتقداً الكشك المخالف الذي يمتلكه الثاني لتحتدّ الأوضاع وتنتهي بعراك.

وشهد مقر مجلس بلدية إسطنبول العراك بعد مناكفات وملاسنات بين النائبين بدأت أمس واستمرت اليوم إلى أن انتهت بشجار تجمّع إثره عشرات الأشخاص ونقله مقطع فيديو إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات دالّة

#فيديو, #تركيا, #إسطنبول, #اسطنبول
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