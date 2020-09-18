عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

مراقبة وغرامة.. نهاية قضية اليوتيوبر المصري وزوجته وابنتهما

المصدر: القاهرة - مي عبد المنعم
اليوتيوبر زينب
رابط مختصر

أمر النائب العام المصري، الجمعة، بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته زينب بعد سدادهما ضماناً مالياً قدره 40 ألف جنيه في واقعة تصوير واستغلال ابنتهما للكسب السريع.

موضوع يهمك
?
انشغلت الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية، بقضية اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب بعدما أثار مقطع فيديو مزعج نشره...

ضحكا على دموع فزع ابنتهما.. صور من سجن اليوتيوبر المصري ضحكا على دموع فزع ابنتهما.. صور من سجن اليوتيوبر المصري سوشيال ميديا

فقد أكدت النيابة في بيانها أنها استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعد عرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين بعد سداد ضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

فيما جاء أمر النيابة بعدما كان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اليوتيوبر وزوجته باستغلال طفلتهما وتعريضها للخطر بعد نشرهما فيديو أرعبا فيه الطفلة.

اليوتيوبر في الحجز اليوتيوبر في الحجز
اليوتيوبر في الحجز اليوتيوبر في الحجز
وسط ضحكاتهما

فقد ظهرت زينب في المقطع بعد أن لونت وجهها باللون الأسود واقتربت من طفلتها النائمة التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب بدخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات الأم والأب.

وانشغلت الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية بقضية اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد مقطع الفيديو الذي أثار انتقاد الكثيرين.

فيما رحّب عدد كبير من المتابعين بقرار إخلاء سبيل الثنائي حتى لا يؤثر غيابهما بالسلب على نفسية الطفلة، ورحبوا أيضاً بقرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة والوالدين لمنع استغلالها مرة أخرى.

كلمات دالّة

#مصر, #أحمد_حسن
إقرأ أيضاً نسي كورونا وهمس.. موقف وفيديو يورطان بايدن! نسي كورونا وهمس.. موقف وفيديو يورطان بايدن! 15:56 GMT
إقرأ أيضاً كشك مخالف أشعل عراكاً بمجلس بلدية إسطنبول بين نائبين كشك مخالف أشعل عراكاً بمجلس بلدية إسطنبول بين نائبين 17:44 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر