جديد قضية اليوتيوبر المصري.. زوجته تنهار في قسم الشرطة

شغلت قضية اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب الشارع المصري، بعدما أثار مقطع فيديو "صادم" نشره الثنائي عبر حساباتهما في مواقع التواصل وهما يرعبان طفلتهما الصغيرة.

موضوع يهمك هجوم واسع تعرض له اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فيديو... أرعبوا ابنتهم واستغلوها..يوتيوبر مصري وزوجته إلى القضاء سوشيال ميديا

وفي تفاصيل جديدة، كشف مصدر أمني أن قوة من الترحيلات تسلمت الزوجين بعد انتهاء التحقيقات من سرايا النيابة، وتوجهت إلى قسم شرطة البساتين وتم استلامهما بمحضر رسمي.

الطفلة إلى حضن الجدة

كما أضاف أن مأمور القسم كتب مذكرة باستلامهما وإيداعهما داخل الحجز، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تفرق الزوجان، وتم إيداع أحمد حسن داخل حجز الرجال بعد تسليم كل محتوياته إلى خزينة القسم، ووضعت الزوجة زينب داخل حجز السيدات، موضحاً أن الزوجة زينب انهارت بالبكاء بعد صدور قرار حبسهما، واستمرت في البكاء حتى بعد دخولها الحجز.

من جانبه، نفى مصدر أمني بالمديرية واقعة إصابة زينب زوجة أحمد حسن بحالة إعياء خلال التحقيق، مؤكدا أنها محتجزة بالقسم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة أمس الخميس، حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، حيث يواجهان 5 اتهامات.

ونسبت لهما اتهامات "الاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح".

كما أمرت النيابة العامة المصرية بتسليم الطفلة إيلين نجلة اليوتيوبر أحمد وزينب، لجدتها من والدها مع أخذ التعهد من الجدة بحسن رعايتها.

من جانبه، نفى اليوتيوبر الشهير وزوجته ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "إحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت ألقت، الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بناء على إذن من النيابة، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

أما الفيديو محل الجدل فقد ظهرت فيه زينب بعد أن لونت وجهها باللون الأسود واقتربت من طفلتها النائمة التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات الأم والأب.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها أحمد حسن وزوجته الجدل والانتقادات، حيث سبق أن انتقد المتابعون في العام الماضي تصوير أحمد حسن لعملية ولادة طفلتهما "إيلين" وبث الفيديو عبر قناتهما على يوتيوب، كما كان لهما فيديو آخر لمولودتهما وهي تبكي أثار السخط بين المتابعين. أعلن وقتها المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديم بلاغ للنائب العام باستغلال طفلة حديثة الولادة، وتصوير فيديوهات لها وهي تبكي.