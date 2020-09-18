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نسي كورونا وهمس.. موقف وفيديو يورطان بايدن!

المصدر: دبي - العربية.نت
اللقطة المحرجة
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بينما كان مرشح الانتخابات الأميركية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، في استضافة الإعلامي الأميركي، أندرسون كوبر، في حلقة تلفزيونية عبر قناة CNN الأميركية، ارتكب الاثنان خطأً جسيماً وثّقته الكاميرات.

فأثناء الحلقة، التزام الطرفان بإجراءات التباعد الاجتماعي والمكاني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن وما إن أٌعلن عن الاستراحة حتى اقترب الاثنان من بعضهما البعض ليتهامسا، وهو ما ينسف الإجراءات الاحترازية تماماً.

هو موقف ورّط المرشح الديمقراطي الذي لم يكن يعلم أن هذه الهفوة ستنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو كالنار في الهشيم.

لا أثق!

يشار إلى أن بادين عندما سئل عما إذا كان يثق بمركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء، قال إنه لا يثق "بأشخاص مثل الزميل الذي أخذ إجازة للتو"، في إشارة منه إلى مايكل كابوتو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الذي اتهم علماء الحكومة بـ "الفتنة والعمل على هزيمة ترمب".

فيما أعلن أنه إذا اتفق العلماء على لقاح آمن ضد كورونا فسوف يستعمله شخصياً حتى لو تمت الموافقة عليه تحت إشراف الرئيس ترمب، وهو تراجع منه جاء بعد هجمات من الإدارة الأميركية على فريقه.

كلمات دالّة

#فيديو, #جو_بايدن
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