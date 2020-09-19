فيديو لا يصدق.. مغامر "متهور" تسلق ناطحة سحاب بيديه فقط

يبدو أن رؤية الشخصية الكرتونية الشهيرة "سوبر مان" باتت أمراً ممكناً في باريس، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغامر متهور تسلق أعلى ناطحة سحاب وسط العاصمة الفرنسية، بيديه فقط.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يتسلق برج مونبارناس البالغ ارتفاعه 689 قدما، أي ما يعادل 210 أمتار، مساء الجمعة، بدون أن يكون مزوّدا بعدة حماية.

ويعد برج مونبارناس أعلى ناطحة سحاب في وسط باريس، واكتمل بناؤها عام 1973.

هذا وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان البرج، في حين ألقت السلطات القبض على المتسلق.

وكشف شهود عيان كانوا في الموقع قولهم، إن المتسلق وصل قمة البرج، ليستقبله رجل من قوات الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.