شاهد ماذا فعل شابان مع عجوز معاق ذهنياً أثار غضب المصريين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤسف يظهر فيه شابان يتنمران على مسن ويلقيان به في مصرف مياه ويسخران منه، بإحدى القرى التابعة لمحافظة سوهاج.

الفيديو الذي أغضب الكثيرين لما يتضمنه من إساءة للرجل المسن، حيث قام الشابان بالسخرية من المسن وإلقائه في مصرف المياه مع محاولتهم منعه من الخروج من خلال إلقاء القمامة عليه، وقيام الشاب الثالث بتصوير الواقعة للسخرية من الرجل، مما دفع رواد مواقع التواصل بالمطالبة بالتوصل للشابين ومحاسبتهم على هذه الواقعة.

ومن جهتها رصدت وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية تداول مقطع الفيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية وأسفرت جهوده إلى أن الواقعة يعود تاريخ حدوثها إلى شهر مايو الماضي وأن المجني عليه معاق ذهنياً، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع باقي المتهمين، ويجري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.