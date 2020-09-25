عامل بناء عشق السكاكر.. ودفع الثمن حياته

لم يعلم عامل بناء في ماساتشوستس أن عشقه لسكاكر عرق سوس الأسود سيكلفه حياته. فالرجل الذي لم يذكر اسمه دأب على تناول كيس ونصف الكيس من عرق سوس كل يوم لبضعة أسابيع ما تسبب بخلل في نظامه الجهازي والمناعي، وتسبب في توقف قلب الرجل البالغ من العمر 54 عامًا.

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وقال الأطباء في مستشفى "ماساتشوستس"، إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما، توفي بعدما أكل حوالي كيس ونصف الكيس من حلوى الـ"عرق سوس"، لأسابيع ولم يكن يعاني من أي أعراض قبل أن يصاب فجأة بالسكتة القلبية في أحد مطاعم الوجبات السريعة ويتم نقله إلى المستشفى ويفارق الحياة.

ويعتقد الأطباء أن المريض (لم يذكر اسمه)، توفي بسبب حمض الغلسرهيزيك المتواجد في عرق السوس، وكان يعاني من نظام غذائي سيئ للغاية ويكثر من تناول الحلوى ما تسبب في خلل بجهازه المناعي والهضمي.

وأوضح الدكتور إليزر ر إيدلمان، أن الدراسات أظهرت أن حمض الغلسرهيزيك - المكون النشط في عرق سوس - يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ونقص بوتاسيوم الدم والقلاء الأيضي وعدم انتظام ضربات القلب القاتل والفشل الكلوي"، وكلها أعراض تواجدت في هذا المريض.

كما يحدث نقص بوتاسيوم الدم عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم في الدم بشكل خطير، بحسب الطبيب.

وقام المريض مؤخرًا بتغيير نوع الحلوى التي كان يأكلها قبل أسابيع قليلة من وفاته، حيث تحول من نكهة الفاكهة الحمراء إلى نوع آخر مصنوع من عرق سوس الأسود، وهو الأمر الذي تسبب في وفاته بعدما أقبل على تناوله بكثرة.