لاجئة سورية حققت حلمها: رئيسة المفوضية الأوروبية فاجأتني

"كنت متفاجئة وفخورة جداً"، بهذه الكلمات وصفت اللاجئة السورية سعاد الشلح شعورها عندما تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي.

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وقالت ذات الـ 18 ربيعاً، وهي حاصلة على منحة لدراسة الطب في أيرلندا "شعور رائع جدا أن تذكرني السيدة الأقوى في المفوضية الأوروبية".

كما أضافت "كان حلمي دراسة الطب، لمساعدة الآخرين وعلاجهم، وعندما علمت بالمنحة طرت فرحاً وتواصلت مع أهلي للحاق بي في أيرلندا"، مؤكدة "هذه كانت أسعد لحظة في حياتي".

هذا وكانت أوروسلا فون قد تحدثت في البرلمان الأوروبي عن الأشخاص الذين يتمتعون بالأحقية للبقاء ومرحبا بهم ولديهم مستقبل يبنونه ومهارات وطاقة وموهبة، مشيرة في حديثها عن الشابة السورية سعاد التي وصلت إلى البلاد منذ 3 سنوات، وحصلت على منحة دراسية من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

إلى ذلك، تشهد سوريا منذ آذار/ مارس 2011 نزاعاً دامياً راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص وتسبب بنزوح الملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما تجاوز عدد اللاجئين السوريين الـ5.5 مليون لاجئ، وفقًا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويسعى الكثير منهم إلى الهرب من جحيم النظام السوري إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.