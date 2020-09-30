اعتراف مثير لإيلون ماسك.. لن أتلقى وأولادي لقاح كورونا

فاجأ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، سويشر ماسك مقدم برنامج "Sway" وهو برنامج بودكاست تستضيفه صحيفة "نيويورك تايمز"، عندما أجابه أنه وعائلته لن يأخذوا لقاح فيروس كورونا عندما يصبح متاحاً في الأسواق.

وفي اعتراف مثير للجدل، قال ماسك (49 عاما) إنه لن يأخذ اللقاح لأنه "ليس معرّضاً، هو وأطفاله لخطر الإصابة بالفيروس"، كما عارض عمليات الإغلاق التام قائلاً إنها "لا تخدم الصالح العام".

وأضاف ماسك وهو أب لستة أطفال: "إن الشيء الصحيح الذي يجب فعله بشكل أساسي هو عدم القيام بإغلاق البلاد بأكملها، ولكن أعتقد أنه يجب وضع أي شخص معرض للخطر في الحجر الصحي حتى تمر العاصفة".

وقال ماسك أيضًا إنه يبذل الكثير من الجهد في مواجهة جائحة الفيروس التاجي، حيث يعمل مع فريق علم الأوبئة بجامعة هارفارد "لقد أمضينا أيضًا وقتًا طويلاً للغاية مع فريق علم الأوبئة بجامعة هارفارد لإجراء دراسات حول الأجسام المضادة، وتصنع تسلا أجهزة للقاح CureVac".

وكانت شركة تيسلا موتورز لتصنيع السيارات الكهربائية أعادت فتح منشأتها الوحيدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بالرغم من أن الأوامر التي أصدرتها السلطات المحلية تمنع استئناف التصنيع.

ونشر الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، تغريدة جاء فيها أن الشركة استأنفت الإنتاج، وأنه سيكون "منسجما مع الآخرين".

وتعهد ماسك، في وقت سابق، بنقل المقر الرئيسي للشركة إلى خارج ولاية كاليفورنيا إذا لم يُسمح لها باستئناف نشاطها.

وذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" أن مخاوف ماسك من الحصول على لقاح فيروس كورونا تعكس شعور نحو ثلث الأميركيين، إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة Ipsos MORI أن 33% من المشاركين في الولايات المتحدة قالوا إنهم لن يحصلوا على اللقاح بمجرد توافره، مشيرين إلى مخاوف بشأن الآثار الجانبية له، على الرغم من أن 20%من هؤلاء قالوا إنهم يعارضون اللقاحات بشكل عام.

كان ماسك صريحاً جداً بشأن تفشي فيروس كورونا منذ البداية، إذ وصفه سابقاً بأنه فيروس "غبي" ومسبّب للذعر، وشكّك حينها في البيانات حول وفيات الفيروس التاجي، كما أنه حينما رفضت مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا، حيث يوجد أحد مصانع "تيسلا" للسيارات، السماح للشركة باستئناف الإنتاج، أعاد ماسك الإنتاج وقال إنه مستعد للقبض عليه.