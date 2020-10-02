"روح قلب أمك".. صورة غادة عادل وابنها تهز مواقع التواصل

نشرت الفنانة المصرية غادة عادل على حسابها في إنستغرام صورة لها مع ابنها الأكبر محمد خلال تهنئتها له بعيد ميلاده.

وعلقت على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "حبيبي كل سنة وأنت طيب، يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

وعقب نشر غادة عادل صورتها برفقة ابنها تداولها رواد مواقع التواصل بشكل كبير، خاصة أن غادة عادل ظهرت بإطلالة شبابية مع نجلها.

ومحمد ابن الفنانة غادة عادل، شارك في التمثيل منذ عدة سنوات من خلال مسلسل "مزاج الخير" الذي أخرجه والده المخرج مجدي الهواري.

وغادة عادل ممثلة مصرية من مواليد عام 1974. ولدت في بنغازي في ليبيا، وأمضت فيها طفولتها وصباها، واستمرت فيها وحصلت على شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها هناك.