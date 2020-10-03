غادة عبد الرازق تثير حيرة الجمهور بهذه الصورة

حيرة كبيرة تسببت فيها الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، حينما نشرت صورة حديثة لها ظهرت فيها بشكل مختلف للغاية، ما دفع متابعيها لطرح التساؤلات.

حيث ظهرت غادة بشكل مختلف عن شكلها الذي اعتاد عليه الجمهور، وهو ما جعل البعض يتساءل عما إذا كانت قد أجرت جراحة تجميلية تسببت في هذا الأمر، أم أن برامج تعديل الصور هي السبب.

البعض تحدث عن أن الصورة ليست لغادة عبد الرازق في الأساس، وأنها تشبه إلى حد كبير حنان مطاوع أو السورية، كندة علوش، وهو ما لم تعلق عليه غادة عبدالرازق، ولم تعلق على الصورة.

إلا أنها تلقت العديد من التعليقات من قبل زملائها، لتهنئتها على مظهرها الجديد، وكان من بينهم حنان مطاوع، التي أخبرها الجمهور أن غادة تشبهها في هذه الصورة.

وإلى جوار تعليق حنان مطاوع كانت هناك تعليقات من فيفي عبده وخالد سليم وزينة وعدد من زملاء غادة عبد الرازق، التي أعلنت عن زواجها قبل أشهر قليلة.

وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، لتفاجئ الجمهور بعدها بإعلان الزواج.