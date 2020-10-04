شاهد صورة لترمب من داخل المستشفى نشرتها إيفانكا

نشرت إيفانكا، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة سرية لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه.

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

وعلقت على الصورة بالقول "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين!"

وفي بيان صدر مساء السبت، قال طبيب الرئيس في البيت الأبيض إن ترمب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدمًا كبيرًا منذ التشخيص. وأضاف البيان أن ترمب هذا المساء أكمل جرعته الثانية من عقار "ريمديسيفير" دون مضاعفات. ولايزال خاليًا من الحمى ولم يحتج لأي أوكسجين حيث يتراوح بمستوى الأوكسجين لديه بين 96 و 98% طوال اليوم.

وأمضى معظم فترة ما بعد الظهر في إدارة الأعمال ويتنقل في الجناح الطبي دون صعوبة.

وعلى الرغم من عدم خروج ترمب من مرحلة الخطر إلا أن الفريق لا يزال "متفائلاً بحذر". وتتمثل خطة الغد في مواصلة المراقبة بين جرعات العقار، ومراقبة حالته السريرية عن كثب مع دعم كامل للقيام بواجباته الرئاسية، وفقا لبيان الطبيب.