شاهد أبناء الأمير وليام يسألون أحد العلماء عن الحيوانات

أكثر من خطف الأضواء بين أبناء الأمير البريطاني وليام، هو أصغرهم الأمير لويس، فقد ظهر لأول مرة وهو يتحدث في مقطع فيديو برفقة شقيقيه الأمير جورج والأميرة شارلوت، وكان حديثهم مع السير البريطاني David Attenborough عن الحيوانات، مع أنه عالم بالبيئة والطبيعة.

وكان السير ديفيد، قام قبل أيام بزيارة للأمير وليام وزوجته في قصر Kensington بلندن، وجلس الجميع في حديقة القصر يدردشون، بحسب ما طالعته "العربية.نت" بوسائل إعلام بريطانية، ذكرت في خبرها الموحد أن والدة الصغار الثلاثة، كيت ميدلتون، قامت بتصوير كل واحد منهم حين تقدم ليطرح على العالم الشهير سؤالا، كمساهمة منهم بجمع تبرعات للمساعدة في حملة إنقاذ لحيوانات مهددة بالانقراض.

صغير الإخوة الثلاثة، وهو الأمير لويس البالغ عامين ونصف العام، كان آخر السائلين، وطرح على السير أتينبورو سؤالا عن حيوانه المفضل، فرد عليه بجدية واضحة في الفيديو المرفق، وقال له: "أعتقد أني أحب القرود أكثر، لأنها رائعة، فبإمكانها القفز هنا وهناك، وهي لا تعض، باستثناء بعضها.. القرود مضحكة جدا وأنا أحبها كثيرًا، وهي لا تعيش في البيوت، بل في الغابة" وأخبره أنه يفضل اقتناء جرو في البيت إذا ما خيّروه بين الجرو وهرة صغيرة.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يخضع للعلاج من مرض كوفيد-19 في مركز وولتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بضاحية... ترمب: أشعر بتحسن كبير.. والأيام المقبلة اختبار حقيقي أميركا

أما الأميرة شارلوت، المولودة في مايو 2015 بلندن، فقالت للسير إنها تحب العناكب، وسألته: "هل تحبها أنت أيضا"؟ فأجابها: "أنا أحبها، وسعيد لأنك تحبينها أيضا، فهي أشياء رائعة، ولماذا يخافها الناس جدا؟ أعتقد أن السبب هو أن لديها 8 أقدام، مما يساعدها على التحرك في كل الاتجاهات، لذلك يصعب التأكد إلى أين ستمضي، والناس لا تحب العناكب ولا أطرافها المشعرة أيضا. لكن العناكب ذكية جدا، وهل رأيت أحدها وهو يبني بيتا"؟ ثم شرح لها كيف يفعل العنكبوت ليبني بيته.

وقبل الأميرة، سأله شقيقها الأمير جورج عن الحيوان الذي يعتقد أنه مهدد بالانقراض أسرع من سواه، فأجابه السير ديفيد أنه يأمل ألا تنقرض الحيوانات، وأن بإمكاننا فعل الكثير من الأشياء لحماية حيوان مهدد بالانقراض، وأخبره أنه قبل 40 عاما، كانت الغوريلا الجبلية في وسط إفريقيا تتعرض لخطر الانقراض، إلى درجة لم يبق منها إلا 250 فقط بالعالم، ثم تم القيام بجهود أدت إلى حمايتها، وأصبح عددها الآن 1000 تقريبا.