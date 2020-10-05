شاهد رئيس المجلس السيادي بالسودان وهو يغني أمام الآلاف

ظهر رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، في فيديو وهو يعبّر عن فرحته باتفاق سلام وقعته أطراف سودانية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وراح يغني على المنصة الاحتفالية، طالبا من الفرقة الموسيقية عزف أغنية "سودان بلدنا وكلنا إخوان"، بحسب ما نسمعه في المقطع المعروض.

وطلب البرهان من أعضاء الفرقة الموسيقية "عزف أغنية كلنا بنحبها. نحن كلنا أولاد السودان. سودان بلدنا وكلنا إخوان" فعزفوها، ورددها معه الحضور، وسريعا انتشر الفيديو في مواقع التواصل، وأثار مئات من التعليقات، فيما شاهده الآلاف عبر الشاشات الصغيرة.



وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاق السلام مع عدة جماعات متمردة، بهدف إنهاء سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، فيما جرت مراسم التوقيع في جوبا بشكل نهائي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، بعد شهور من المحادثات، مع 3 مجموعات متمردة رئيسية من إقليم دارفور.

ووقع على الاتفاق من جانب المعارضة المسلحة الجبهة الثورية السودانية، التي تضم 5 حركات مسلحة و4 حركات سياسية، في حين لم ينضم فصيلان رئيسيان، وهما جيش تحرير السودان والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو إلى مفاوضات السلام.

وحضر مراسم التوقيع وزراء وقادة حكومات دول مجاورة، إضافة إلى مصر وقطر والسعودية، فضلا عن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي توسطت بلاده بين الفرقاء السودانيين. وتضمن الاتفاق 6 بروكوتولات من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة.