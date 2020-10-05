فيديو يمزق القلب.. مصري يحبس والدته العجوز سنة بسبب معاشها

شهدت قرية مصرية واقعة مؤلمة، حيث قام مواطن بحبس والدته المسنة في المنزل لمدة عام، طمعاً في معاشها الذي تتقاضاه من الدولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلماً لسيدتين تحاولان توصيل بعض الأطعمة القليلة لسيدة مسنة تجاوزت الثمانين من عمرها، محتجزة خلف بوابة حديدية في منزل بقرية كفر الشيخ سليم، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وينتظران بجانب البوابة حتى تتأكدان من تناول العجوز الطعام.

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وعقب تداول الفيديو تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من الكشف عن الواقعة وتفاصيلها، حيث تبين أن نجل المسنة، ويبلغ من العمر 57 عاماً، يعمل موظفاً بالتربية والتعليم متزوج من 4 سيدات، ويحتجز والدته منذ عام، كما يمنعها من الخروج نهائياً أو زيارة بناتها، طمعاً في معاشها الذي تبلغ قيمته 4 آلاف جنيه شهرياً .

وتبين أن نجل السيدة حصل على توكيل رسمي من والدته بصرف المعاش والتصرف فيه، كما رفض زيارة شقيقاته لها وقام في إحدى المرات بالتعدي على إحداهن بالضرب، بعد طلبها رؤية والدتها.

تم القبض على الابن وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.