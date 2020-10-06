محمد بن راشد للشباب العربي: الإمارات بلد الجميع

في تغريدات له عبر تويتر، علّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن متألماً من نتائج استطلاع للرأي كشف أن نصف الشباب العربي يرغب بالهجرة من أوطانهم.

موضوع يهمك قالت شركة طيران الإمارات إنها تعتزم توسيع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة باستئناف رحلات إلى بودابست وبولونيا وليون... طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة سياحة وسفر

وقال في حسابه الرسمي على تويتر : " أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده.. مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة، مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".

في السياق أيضاً، قال الشيخ محمد إن الاستطلاع أشار أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46 % من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 33 % ثم كندا، وبريطانيا، وألمانيا. ونحن نقول لهم .. الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح .. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع"، بحسب تعبيره.

أشار الاستطلاع أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش ل٤٦٪ من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة ٣٣٪ ثم كندا وبريطانيا وألمانيا .. ونحن نقول لهم .. الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح .. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2020

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 77 % من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.

إلى ذلك، تابع بالقول "نقول إذا فسدت الحكومات خربت البلاد وقل أمنها وتركها أهلها وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا".

أفضل بلد عربي لأجيال المستقبل

يشار إلى أن دراسة كان أجراها مركز "الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية" منذ أشهر قد صنفت دولة الإمارات كأفضل بلد عربي لأجيال المستقبل، لاجتذابها المواهب والكفاءات والأدمغة على المستوى العالمي.

وبيّنت الدراسة أن الإمارات كانت الأولى في مؤشرات حصيلة التحول الاقتصادي والاجتماعي خلال العقد الماضي في كل بلد عربي وفق الدراسة، إذ حلت الـ13 عالمياً والأولى عربياً في التحول الاقتصادي مقارنة بمرتبة 21 عالمياً في 2010.