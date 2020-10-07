لفتة إنسانية.. صور لمحمد صلاح ينقذ مشردا إنجليزيا

في لفتة إنسانية، أنقذ نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشرداً إنجليزياً بعد تعرضه لمضايقات من مجموعة من الشباب.

إلى ذلك، شاهد اللاعب المصري في 28 سبتمبر الماضى، وفق مجموعة من الصور وثقت الواقعة، مجموعة من الشباب يحاولون مضايقة رجل عجوز في محطة وقود قريبة من ملعب أنفيلد رود.

وقال المشرد "ديفيد كريج" لصحيفة "صن" البريطانية إن "صلاح تدخل وأنقذه من الشباب الذين كانوا يضايقونه ويسخرون منه، من خلال التحدث معهم وتوجيه بعض الكلمات".

وأضاف كريج في تصريحات للصحيفة البريطانية: "صلاح كان رائعاً مثلما هو مع ليفربول على أرض الملعب"، موضحاً: "حين سمع هؤلاء الأولاد يصرخون في وجهي التفت إليهم، وقال "من الممكن أن تصبحوا مثله في خلال سنوات قليلة".

وأكد: "كنت على يقين أنني لا أهذي حين قام صلاح بمنحي 100 جنيه إسترليني، إنه أسطورة متكاملة"، مضيفاً "صلاح توجه إلى ماكينة الأموال، حيث شاهد ما حدث، صلاح هو البطل الحقيقي في عيني الآن، وأريد أن أشكره".

وأظهرت صور كاميرا المراقبة محمد صلاح بعد أن ترجل من سيارته من طراز "بنتلي" في محطة بنزين بالقرب من ملعب "أنفيلد"، ليقترب من مجموعة من الرجال كانوا يقفون في المكان.