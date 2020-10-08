شاهد ذبابة تحط على رأس بنس أثناء المناظرة وتخطف الأضواء

أجمع مراقبون للانتخابات الأميركية، أن أكثر ما خطف الأضواء في المناظرة التي جرت أمس بين مايك بنس وكامالا هاريس، هي ذبابة تجولت في جو القاعة إلى أن هبطت على رأس بنس المشتعل بالشيب، وبقيت طوال دقيقتين بلا حراك.

الذبابة التي نراها في الفيديو المعروض أدناه، خطفت المشهد وأبعدت الاهتمام عن مضمون قضايا النقاش، وسمحت للمصورين برصدها والتقاط صور، اكتظت بها مواقع التواصل ووسائل الإعلام في معظم العالم، وأثارت آلاف التعليقات المتنوعة.

من التعليقات، تغريدة كتبها الصحافي الرياضي Scott Hanson في "تويتر" وقال فيها: "يا لها من مفاجأة.. فوكس نيوز تقول إن بينس فاز. وتقول إم إس إن بي سي إن الفائزة بالمناظرة كانت كامالا هاريس. أما تويتر فيؤكد أن الفوز كان حليف الذبابة"، فيما كتب تويتري آخر: "فازت الذبابة بالمناقشة دون أدنى شك. لكن كامالا هاريس كانت قريبة في المركز الثاني"، فيما كانت تغريدة Bill Kristol الشهير بتأسيسه موقع The Bulwark الإخباري الأميركي المحافظ، هادفة أكثر، بقوله: "الفائزون برأيي هم السناتور هاريس، ثم الذبابة بالدرجة الثانية، وبنس في الثالثة"، وفق تعبيره.

واستغل المرشح الرئاسي جو بايدن الحادث، وكتب تغريدة مرفقة بصورة له وهو ممسك بمضرب لقتل الذباب، وقال: "تبرع بخمسة دولارات للمساعدة في إطلاق هذه الحملة" فيما لم يصدر أي تعليق بعد من بنس نفسه. إلا أن بعض مؤيديه علقوا بقولهم إن الذباب يقترب إجمالا من الحلوى.