شاهد بايدن يسعل بطريقة خطرة وتنقل الفيروس لمن يصافحه

قليل الحظ، هو كل من صافح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد انتهائه من مقابلة طيارة أجرتها معه CNN التي استوقفه مراسلها حين كان الجمعة في جولة انتخابية بمدينة Las Vegas في ولاية "نيفادا" بأقصى الغرب الأميركي، وأثناء المقابلة السريعة ارتكب البالغ 77 سنة خطأ من نوع قاتل فيما لو كان مصابا بكورونا، ولم تظهر عليه أعراضه بعد.

فجأة داهمته الحاجة إلى السعال خلال المقابلة، فسعل بأسوأ وأخطر طريقة، وهي التي نراه يقوم بها في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، وسبق أن حذر منها علماء مشاهير بالفيروسات والوبائيات، إضافة إلى "منظمة الصحة العالمية" وهيئات ومراكز علمية وطبية، ممن نصحت مرارا بعدم السعال العشوائي وكيفما كان، خصوصا في قبضة اليد كما فعل بادين، لأن ملايين الفيروسات تخرج من جوف المصاب وتحتشد فيها، ثم تنتقل عبر المصافحة إلى يد إنسان آخر، وما إن يلامس بها فمه أو أنفه، حتى يعبر الفيروس متسللا منها إلى جهازه التنفسي ويمضي ليتكاثر في رئتيه.

وهذه ليست أول مرة يقوم فيها بايدن بارتكاب الخطأ القاتل نفسه، ففي مارس الماضي، وكانت الهجمة "الكورونية" في أوجها بالولايات المتحدة، سعل أثناء مقابلة مع "سي.أن.أن" أيضا، بحسب ما نراه في الفيديو المعروض أدناه، عندها نبهه المذيع Jake Tapper ولفت انتباهه، وهو نفسه المذيع الذي أجرى معه مقابلة أمس السريعة، وعلمه على الطريقة السليمة للسعال الذي يداهم صاحبه فجأة، وهو أن يضع أنفه على كوعه ويعطس فيه.

وانتبه بايدن للخطأ الذي ارتكبه ذلك الوقت، ثم قال للمذيع: "ولكن لحسن الحظ فأنا وحيد في منزلي (..) لكني أتفق معك. أنت على حق" عندها عاد المذيع ليقول له إن هذه الطريقة بالسعال (في اليد) هي تقليد قديم.. عليك بالسعال في كوعك وبهذه الطريقة" وأشار إليه كيف يفعلها في كوعه، بحسب ما نراه في الفيديو، فشكره بايدن وابتسم. مع ذلك لم يتعظ المرشح لأهم منصب بالعالم، وارتكب أمس الخطأ نفسه، ومع المذيع نفسه، وأيضا مع المحطة التلفزيونية الأميركية نفسها، لذلك انتشر خبر سعاله أمس في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وتوقعوا أن يستغل ترمب الخطأ ما أمكن.