ميغان ماركل: لا أستخدم وسائل التواصل لأحافظ على نفسي

قالت ميغان ماركل دوقة ساسكس البريطانية، الثلاثاء، إنها ليست لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "للحفاظ على نفسها" وليست لديها أي فكرة عما يقال عنها على الإنترنت.

وتشن ميغان، التي غادرت مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام لأسباب منها عداء وسائل الإعلام، حملة منذ شهور ضد آثار الأحاديث السلبية عبر الإنترنت.

موضوع يهمك ورقة جديدة من أوراق الفن العربي سقطت، برحيل الفنان المصري محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن عمر يناهز... قصة مرض أجبر محمود ياسين على الاعتزال والبقاء بالمنزل ثقافة وفن

وقالت ميغان لقمة "أقوى نساء الجيل القادم"، التي نظمتها مجلة "فورتشون": "من أجل الحفاظ على نفسي، لم أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة جدا".

وأضافت: "اتخذت قرارا شخصيا بعدم امتلاك أي حساب، لذلك لا أعرف ما يحدث، وهذا مفيد لي من نواحٍ كثيرة". وقالت إنها أغلقت حساباتها الشخصية منذ سنوات، وإن حساباتها التي كانت رسمية مع زوجها هاري على "تويتر" و"إنستغرام" يديرها آخرون.

ويعيش هاري وميغان الآن في جنوب كاليفورنيا بعد تنحيهما عن أدوارهما الملكية في مارس لبناء حياة جديدة وتمويلها بأنفسهما.