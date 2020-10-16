بصورة "تم التطعيم".. عبدالله بن زايد: هكذا نعود لحياتنا

"التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية"، بهذه الكلمات أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الجمعة، تلقيه لقاحاً ضد الفيروس المستجد.

ونشر بن زايد، عبر حسابه في تويتر، صورة لحظة تلقيه اللقاح وأرفقها بعبارة: "إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية"، معلناً عبر هاشتاغ أنه #تم_التطعيم.

التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية #تم_التطعيم pic.twitter.com/nl5uZSs3cI — عبدالله بن زايد (@ABZayed) October 16, 2020

يشار إلى أنه ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

التجارب السريرية مستمرة

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات حتى اليوم إلى 111437، وتم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.