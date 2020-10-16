سحلوها فماتت بـ50 جنيها.. فيديو فضح جريمة فتاة المعادي

مازالت تداعيات جريمة "فتاة المعادي" مستمرة بعد ساعات من إلقاء القبض على المجرمين في واقعة هزّت الشارع المصري ودفعت السلطات للتحرك فوراً.

موضوع يهمك بعد ساعات من الاستنفار إثر جريمة بشعة هزت الرأي العام المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بقتل فتاة... تحرش وسحل وصديقة هاربة.. القبض على قاتلي فتاة المعادي مصر

وأثناء التحقيق، عثرت الأجهزة الأمنية داخل حقيبة الضحية التي سرقها المجرمون منها ما أدى إلى سحلها ثم وفاتها على مستلزمات خاصة بسيطة بينها أدوات مكياج وحافظة جلدية فيها أوراق المتوفاة وملابس رياضية، كما عثر بجوارها على هاتفها المحمول، و50 جنيها.

في السياق أيضاً، قررت نيابة المعادي بعد التحقيق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل المقترن بالسرقة بالإكراه"، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة وخطف الحقائب، كما سيتم مواجهة المتهمين بكاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة.

كما انتشر عبر وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة الراحلة وما حدث معها أثناء الجريمة، كما يوضح تفاصيل الميكروباص الذي كان يقله المجرمون لتنفيذ خطتهم، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة، ما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجناة بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفاً أثناء وقوع الحادث.

يذكر أن النيابة العامة كانت كشفت قبل ساعات أنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً الثلاثاء بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة الشابة مريم محمد علي البالغة من العمر 24 عاماً بحي المعادي.

وأضاف البيان أن شاهداً أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها اثنان من الشباب انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها منها وشدها وسحلها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وبعد فحص الجثة، تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما تبين وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فتم أخد عينات منها.

إلى ذلك، أكدت المعلومات أنّ المجني عليها مكثت قرابة 30 دقيقة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.