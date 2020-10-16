مصر.. نجاة لاعب مشهور من حريق هائل

انشغلت الأوساط الاجتماعية في مصر ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بخبر حريق كبير اندلع في منزل نجم نادي الأهلي وفريق الإسماعيلي سابقا لكرة القدم، المصري أحمد سمير فرج.

وبعد تدول الخبر، خرج اللاعب وطمأن محبيه، ونشر عبر حسابه في "فيسبوك" قائلاً: "اللهم ألف حمد وشكر لك يا رب، راض كل الرضا عن قضائك البيت كله ولع وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا عمرا جديدا ألف حمد وشكر لك يا رب .. ألف حمد وشكر ليك يارب".

ثم نشر منشوراً آخر كتب فيه: "الحمد لله يا جماعة أنا والأولاد بألف خير الحمد والشكر لله.. وبعتذر لكل الناس اللي مرديتش عليهم وبشكر كل الناس اللي جاتلي البيت وربنا يحفظ أولادكم جميعاً.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

الحمدلله ياجماعه انا والاولاد بألف خير الحمد والشكر لله وبعتذر لكل الناس اللي مرديتش عليهم وبشكر كل الناس اللي جاتلي البيت وربنا يحفظ اولادكو جميعاً الحمد لله الحمد لله الحمدلله Posted by Ahmed Samir Farag on Thursday, October 15, 2020

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، كان قد أعلن عن رغبته في شراء شركة النادي الأهلي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يأمل إصدار قانون بتملك الشركات الخاصة للأندية التي تعتبر حكومية مثلما حدث مع الأندية الإنجليزية.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدرت خطاباً رسمياً منتصف سبتمبر الماضي تعلن من خلاله إنشاء ثلاث شركات من بينهم شركة لكرة القدم ضمن رؤية 2050.