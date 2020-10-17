صور لاستخراج هاتف محمول وولاعة وعملات من بطن مصري

تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي العام الجديد شمال مصر من استخراج هاتف محمول وولاعة وعملات معدنية من بطن مريض كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

واستقبل المستشفى مساء أمس الجمعة مريضاً يعاني من آلام شديدة في البطن وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول وولاعة سجائر وبعض العملات المعدنية داخل معدته، وتم استخراجها مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن المريض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وإن الأشياء الغريبة التي استخرجت من معدته كانت كفيلة بإحداث تسمم له ومن ثم وفاته، مشيراً إلى وجود جسم غريبة آخر تم استخراجه، ولكن ظل مجهولاً لتغير معالمه في بطن المريض.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، تمكن فريق طبي في مصر من استخراج هاتف محمول من معدة مواطن كان قد ابتلعه منذ 7 أشهر.

ووصل المواطن حسن رشاد البالغ 28 عاماً إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث كان يشكو من آلام بمعدته تعاوده من فترة لأخرى، وبفحصه وإجراء اللازم تبين وجود جسم غريب داخل بطنه.

كما أظهرت الفحوصات أن هذا الجسم الغريب هو هاتف جوال، فيما قال المريض إنه ابتلعه خلال لحظة مزاح بينه وبين زملائه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ أسرته بالواقعة ظناً منه أنه وبمجرد أن يقوم بالقيء في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمريض استغرقت ساعتين واستخرج الهاتف من معدته.