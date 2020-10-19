شاهد متدليا بحبل يهدد بالانتحار من الطابق 16 ببرج ترمب

فوجئ المارة برجل ظهر لهم في السادسة مساء الأحد، وهو معلق بحبل متدل عند الطابق 16 في "برج ترمب" المكون بشيكاغو من 98 طابقا، ومن ذلك الطابق هدد بقطع الحبل بسكين ظهر معه والانتحار، إذا لم يتحدث شخصيا إلى الرئيس الأميركي ووسائل الإعلام.

أسرع إليه عناصر من فرقة تدخل سريع أميركية، ونظراء لهم من وحدة مشاة في البحرية، إضافة إلى أفراد من الشرطة المحلية لإنقاذه مما ورط نفسه فيه، مع صعوبة أن يلبي ترمب طلبه، لأنه كان لا يزال في ولاية نيفادا، لذلك تسمّر الرجل العشريني العمر في مكانه بشرفة على الطابق، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من الوكالات ووسائل إعلام أميركية، وبقي بحسب ما نراه في الفيديو، معلقا بجوار كلمة Trump المرسومة على البرج الذي بنوه في 2009 بارتفاع 423 مترا، ويقدرون ثمنه بحوالي 850 مليونا من الدولارات.

عشرات من المارة سحبوا هواتفهم المحمولة وقاموا بتصوير المعلق الذي وصف نفسه بأنه من إحدى الدول الآسيوية، من دون أن يحددها تماما، قبل أن تغلق الشرطة المنافذ الشارعية إلى البرج المطل على نهر شيكاغو، وتضرب طوقا أمنيا على المكان.