الظاهرة مستمرة.. فيديو جديد لخطوبة طفلين في مصر وضبط الوالدين

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لحفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 12 عاماً في المرحلة الابتدائية بمنطقة عين شمس شرق العاصمة القاهرة.

وعقب رواج الفيديو وعلى نطاق واسع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفلين، وألقت القبض على أسرتيهما، حيث تبين أن الطفل "العريس" يدرس في الصف الرابع الابتدائي، والطفلة "العروسة" تدرس في الصف الثالث الابتدائي.

ورغم تحذيرات السلطات المصرية من زواج القاصرات والأطفال فإن الظاهرة تكررت في أكثر من منطقة خلال السنوات الماضية .

وقبل ذلك أكد تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال أقل من 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون، فيما رصد الجهاز 117 ألف حالة زواج مبكر منها 1000 طفلة مطلقة.

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وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغات للنائب العام ضد أولياء الأمور، الذين عرضوا أطفالهم لهذه الانتهاكات، مؤكداً أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات، وفقاً لأحكام قانون الطفل 126 لعام 2008، واصفا ما يفعله أولياء الأمور بأنه إساءة لكرامة وحقوق الأطفال وبأنه خرق لقانون الطفل.

وتقدمت مؤسسات حقوقية بطلبات للبرلمان المصري لتجريم مثل هذه الزيجات ومعاقبة المتورطين فيها من الآباء والأمهات، مطالبين بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ضد المخالفين .