بعيد ميلادها.. زوجة حاكم مصرف لبنان تتلقى هدية غير سارة

اقتحام حفلة عيد ميلاد ندى سلامة زوجة رياض سلامة في مطعم باريا في فندق بالم بيتش 🎂 pic.twitter.com/lTDaSPx0Ms — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 21, 2020

تداول ناشطون مقطعا مصورا، ليل الأربعاء، لاقتحام حفلة قالوا إنه عيد ميلاد ندى سلامة، زوجة حاكم مصرف لبنان في مطعم فاخر، ضمن فندق في منطقة عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت، هاتفين: "كل هذا من أموالنا التي سرقها زوجك!".

وتوجهوا لإحدى السيدات، باتهامها بأنها تقيم الحفل من أموال الشعب المنهوبة، إلا أنها أخبرتهم أنها ليست زوجة سلامة. فاتهمها المتحدث في الفيديو، الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها تتنكّر لزوجها.

وإذ اعتبر المحتجون أن الأموال التي صُرفت على الاحتفال هي أموالهم، أطلقوا هتافات عدة داخل المطعم قائلين: زوجك سرقنا.