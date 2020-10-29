  • مباشر
اللغة

"مجرد هراء".. رونالدو يفتح النار على فحوص كورونا

كريستيانو رونالدو

"مجرد هراء".. رونالدو يفتح النار على فحوص كورونا

نشر صورة له على إنستغرام مبتسماً، وكتب قائلاً: "أشعر أنني بخير وبحالة صحية جيدة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"فحص كورونا مجرد هراء".. بهذه الكلمات عبر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن نتيجة فحص الفيروس المستجد الأخيرة، والتي ظهرت إيجابية، مما حرمه من خوض مباراة القمة بين يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو الأربعاء صورة له على إنستغرام مبتسماً، وكتب قائلاً: "أشعر أنني بخير وبحالة صحية جيدة"، ثم أضاف: "فحص كورونا مجرد هراء"، إلا أنه حذف هذه الجملة لاحقاً.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاماً، أصيب بكورونا خلال وجوده مع منتخب البرتغال يوم 13 أكتوبر الحالي.

وكان يأمل في اللحاق بمواجهة برشلونة مساء الأربعاء، لكن النتيجة ظلت موجبة، مما حرم جماهير العالم من الاستمتاع بمواجهة ثنائية مرتقبة ضد ليونيل ميسي.

إلى ذلك أكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى سلبية.

يشار إلى أن لاعبين آخرين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، على رأسهم نجما باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ومهاجم ميلان الإيطالي الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

إختيار المحرر

مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس مصيبة عن متعافي كورونا.. مضادات تهاجم الجسم بدل الفيروس
لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936 لهذا صوّت الأميركيون السمر للحزب الديمقراطي عام 1936

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية
المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين المرأة الحديدية لأردوغان: ابتعد عن تصرفات المراهقين
الرئاسة الفرنسية: لدينا تاريخ مشترك طويل مع العالم الإسلامي الرئاسة الفرنسية: لدينا تاريخ مشترك طويل مع العالم الإسلامي

قبل ان تذهب

دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات
دراسة مرعبة: كورونا يسبب شيخوخة بالدماغ قدرها 10 سنوات

اكتشف المزيد