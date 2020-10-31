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طفل كاد يدهس شرطيا.. نجل قاض وهذه التفاصيل

طفل كاد يدهس شرطيا.. نجل قاض وهذه التفاصيل

أجهزة الأمن في مصر تمكنت من تحديد هوية الطفل الذي كاد يدهس شرطيا بسيارته

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تمكنت أجهزة الأمن المصرية، السبت، من تحديد هوية الطفل الذي كاد يدهس شرطيا بسيارته، بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي أثار غضبا واسعا.

كاد يدهس شرطياً.. فيديو لطفل يقود سيارة يثير غضباً بمصر سوشيال ميديا كاد يدهس شرطياً.. فيديو لطفل يقود سيارة يثير غضباً بمصر

فقد كشف مصدر أمني، أن الطفل الذي ظهر بالفيديو نجل قاض ويقيم بمنطقة المعادي، وأن السيارة مرسيدس سوداء اللون.

كما أوضحت التحريات، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها السيارة بل هو معتاد على ذلك.

وكشفت أن الطفل كان برفقة شخص يقوم بتصويره.

موجة استياء واسعة

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر بشكل واسع بين المصريين وعلى مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مثيراً موجة استياء وغضب، عمدت الأجهزة الأمنية المصرية إلى التحقيق في المقطع المصور.

فقد أظهر الفيديو طفلاً يقود سيارة في مخالفة فاضحة للقانون، الذي يمنع قيادة الأطفال للسيارات أو إصدار رخص لقاصر.

بينما بدا شرطي المرور يتحدث إليه من نافذة السيارة، محاولاً إيقافه، وسؤاله كيف يقود هكذا ومن المسؤول؟

في حين راح الطفل يسخر منه ويسأله عن سبب عدم ارتدائه كمامة، ليفر بعدها هارباً، ويكاد يقتل الشرطي دهساً.

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