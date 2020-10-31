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كاد يدهس شرطياً.. فيديو لطفل يقود سيارة يثير غضباً بمصر

كاد يدهس شرطياً.. فيديو لطفل يقود سيارة يثير غضباً بمصر

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دبي - العربية.نت

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بعد أن انتشر الفيديو بشكل واسع بين المصريين وعلى مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مثيراً موجة استياء وغضب، عمدت الأجهزة الأمنية المصرية إلى التحقيق في المقطع المصور.

وفي التفاصيل أظهر الفيديو طفلاً يقود سيارة في مخالفة فاضحة للقانون، الذي يمنع قيادة الأطفال للسيارات أو إصدار رخص لقاصر.

بينما بدا شرطي المرور يتحدث إليه من نافذة السيارة، محاولاً إيقافه، وسؤاله كيف يقود هكذا ومن المسؤول؟

في حين راح الطفل يسخر منه ويسأله عن سبب عدم ارتدائه كمامة، ليفر بعدهاً هارباً، ويكاد يقتل الشرطي دهساً .

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كما سمعت في الفيديو أصوات ضحكات صادرة من ركاب يجلسون في السيارة خلف الطفل، كانوا شاهدين على الواقعة وداعمين لتصرفه على ما يبدو.

وتبحث الأجهزة الأمنية حالياً عن مكان الواقعة خاصة أن الفيديو لا يكشف هوية الطفل أو الشرطي.

يشار إلى أن قانون المرور الجديد في مصر يفرض العديد من الضوابط الواجب توافرها في قائدي السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة ومنها ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 عاما بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها فيما لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.

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