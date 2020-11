شاهد برج خليفة يتزين بالعلم الجزائري احتفالا بعيد الثورة

View this post on Instagram

نضيء #برج_خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بأدت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954 #BurjKhalifa lights up for Algeria's Revolution Day, commemorating the beginning of the Algerian fight for independence in 1954.