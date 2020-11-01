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شاهد برج خليفة يتزين بالعلم الجزائري احتفالا بعيد الثورة

الجزائر برج خليفة
برج خليفة يتزين بالعلم الجزائري

شاهد برج خليفة يتزين بالعلم الجزائري احتفالا بعيد الثورة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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تزين برج خليفة في دبي، بألوان العلم الجزائري، احتفالا بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف الفاتح من نوفمبر من كل سنة.
وتلألأ برج خليفة بألوان الراية الجزائرية البيضاء، الخضراء، والحمراء في مشهد م أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروه لفتة تعبّر عن الحب والإخاء بين الدولتين الجزائرية الإماراتية.

ونشر القيمون على الصفحة الرسمية لبرج خلفية على انستغرام منشورا أرفقوه بفيديو، جاء فيه :نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقاءنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954.

وتزامنت الاحتفالات بعيد الثورة الجزائرية هذه السنة مع استفتاء عام حول مشروع تعديل الدستور، الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون في إطار التعهدات التي أعلنها في برنامجه الرئاسي لإعادة بناء نظام جديد.

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وبرأي الوزير الأول عبد العزيز جراد، يكتسي الاستفتاء المتزامن تاريخ إجرائه مع عيد الثورة تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير"، في ظل بروتوكول صحي استثنائي بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، يشمل كل المراحل والمقرات المعنية بالعملية، بداية من مقر سلطة الانتخابات وفروعها الولائية والبلدية، وصولا إلى مراكز التصويت والمكاتب المتنقلة ومكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

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