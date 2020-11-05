استغل الناخبون الأميركيون أوقات انتظارهم أمام مراكز الاقتراع، بالغناء والرقص.

وقد لجأ أنصار كل من دونالد ترمب وجو بايدن المرشحين للرئاسة الأميركية إلى الرقص بانتظار أن يأتي دورهم للإدلاء بأصواتهم.

وتظهر لقطات مصورة لجوء الناخبين للرقص، بهدف التغلب على ملل الانتظار قبل الإدلاء بأصواتهم.

بينما لم يتم الإعلان عن نتائج التصويت في ولايات رئيسية هامة بينها بنسلفانيا، وجورجيا، وكارولاينا الشماليّة، ونيفادا، تعيش أميركا لحظات حاسمة في سباق الرئاسة المحتدم بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وخصمه الديمقراطي، جو بايدن.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 214 من أصوات كبار الناخبين، فيما نال بايدن 264 صوتا انتخابيا.

ولم يتوقع أحد أن تكون ولاية نيفادا، التي لا يعيرها المرشحون عادة اهتماماً كبيراً في حملاتهم، بمثابة نقطة فرج بمصير سيد البيت الأبيض بانتخابات 2020، حيث إن تلك الولاية تمتلك فقط 6 أصوات في المجمع الانتخابي، وهي النقاط التي يحتاجها بايدن لإعلانه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

فالمرشح الديمقراطي باتت تفصله عن أعتاب البيت الأبيض أصوات ولاية نيفادا التي ستكون هي العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ البلاد.