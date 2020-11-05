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شخص يحرق نفسه في بيروت.. والضمان الاجتماعي يوضح

لبناني يحرق نفسه

شخص يحرق نفسه في بيروت.. والضمان الاجتماعي يوضح

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دبي - العربية.نت

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أقدم شخص على إحراق نفسه قيل أن الحادث وقع أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، وقد عمل عدد من المواطنين على إخماد النار به، ولم تعرف حالته الصحية حتى الساعة.

ولاحقا، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "هذا الحادث وقع أمام أحد الأبنية التابعة لإحدى المنظمات الدولية في بئر حسن حيث يتجمع منذ فترة عدد من النازحين السوريين للمطالبة بترحيلهم، ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الخبر".

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