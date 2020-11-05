شخص يحرق نفسه في بيروت.. والضمان الاجتماعي يوضح

أقدم مواطن على إحراق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، في #بيروت وقد عمل عدد من المواطنين على إخماد النار به، ولم تعرف حالته الصحية حتى الساعة.#لبنان#الحدث pic.twitter.com/HhHzGR6cO8 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) November 5, 2020

أقدم شخص على إحراق نفسه قيل أن الحادث وقع أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، وقد عمل عدد من المواطنين على إخماد النار به، ولم تعرف حالته الصحية حتى الساعة.

ولاحقا، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "هذا الحادث وقع أمام أحد الأبنية التابعة لإحدى المنظمات الدولية في بئر حسن حيث يتجمع منذ فترة عدد من النازحين السوريين للمطالبة بترحيلهم، ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الخبر".