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قلب ينجو من حادثتي سقوط ويحط بنجاح في صدر مريض يخضع لزرع

قلب ينجو من حادثتي سقوط ويحط بنجاح في صدر مريض يخضع لزرع

القلب نفسه كان في وضع جيد رغم سقوط المروحية التي كانت تنقله وتعثر موظف المستشفى الذي حمله

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لوس أنجلوس – فرانس برس

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شق قلب بشري معد للاستخدام في عملية زرع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، طريقه بنجاح إلى وجهته النهائية رغم سقوطه مرتين، بداية في حادثة طوافة أثناء الهبوط على سطح المستشفى ثم خلال حمله على يد أحد أفراد الطواقم الطبية.

المروحية التي سقطت على سطح المستشفى
المروحية التي سقطت على سطح المستشفى

وأظهرت صور عن الحادثة، التي وقعت الجمعة في شرق لوس أنجلوس، الطوافة التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة بعد عملية هبوط فاشلة على سطح مستشفى "كيك هوسبيتال" لأسباب لا تزال مجهولة.

محاولة الهبوط على سطح المستشفى
2 صور محاولة الهبوط على سطح المستشفى
2 صور
محاولة الهبوط على سطح المستشفى
محاولة الهبوط على سطح المستشفى
محاولة الهبوط على سطح المستشفى
محاولة الهبوط على سطح المستشفى
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وبعدما هرعت إلى مكان الحادثة، سحبت فرق الإغاثة القلب لتسليمه إلى موظف من المستشفى أتى إلى السطح. غير أن هذا الأخير تعثر خلال حمله القلب إثر الاصطدام بعائق حديدي، وسقط أرضاً ومعه العضو الثمين.

لكن القلب وصل سالماً في نهاية المطاف إلى غرفة العمليات، حيث استُخدم في عملية زرع ناجحة بعد أقل من ساعتين على الحادثة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى إن "القلب نفسه كان في وضع جيد بعد السقوط".

وأصيب الطيار بجروح طفيفة إثر الحادثة، فيما لم يتعرض الركاب الثلاثة في المروحية لأي أذى.

حمل القلب من المروحية إلى المستشفى
5 صور حمل القلب من المروحية إلى المستشفى
5 صور
حمل القلب من المروحية إلى المستشفى
حمل القلب من المروحية إلى المستشفى
تعثر موظف المستشفى
تعثر موظف المستشفى
تعثر موظف المستشفى
تعثر موظف المستشفى
تعثر موظف المستشفى
تعثر موظف المستشفى
إنقاذ ربان الطائرة
إنقاذ ربان الطائرة
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